Putsch in Gabun: Präsident ruft „Freunde“ zu Hilfe

In dem in Onlinemedien veröffentlichten undatierten Clip (siehe oben) sagt Bongo auf Englisch: „Ich sende eine Nachricht an alle Freunde auf der Welt, um ihnen zu sagen, dass sie Krach machen sollen“. Er und seine Familie seien festgenommen worden, sagt der 64-Jährige in dem Video. „Mein Sohn ist irgendwo, meine Frau ist an einem anderen Ort und ich bin in der Residenz und nichts passiert, ich weiß nicht, was los ist.“ „Ich rufe Sie dazu auf, Krach zu schlagen“, wiederholt Bongo dreimal. Die Nachrichtenagentur AFP konnte zunächst nicht feststellen, wo und wann das Video aufgenommen wurde.