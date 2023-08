Gabun: Elite soll dicke Geldkoffer gehortet haben

Im westafrikanischen Gabun hat das Militär die Macht übernommen, Präsident Ali Bongo Ondimba wurde am Mittwoch abgesetzt. Davor war der Bongo-Clan 55 Jahre lang an der Macht und konnte in dieser Zeit Reichtümer anhäufen. Die Rede ist von einer privaten Flugzeugflotte, Residenzen in Frankreich und mehreren Luxusautos. Im Netz kursierende Videos sollen jetzt zeigen, wie die Elite Koffer voller Bargeld hortete.