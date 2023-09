Wasser aus Donau als Rettung für Neusiedler See

Das Burgenland peilt jetzt eine Lösung mit Niederösterreich an. „Das benötigte Wasser soll nahe der Grenze zur Slowakei aus der Donau entnommen werden“, wie aus der Planungszentrale zu hören ist. Überlegt wird, im Schnitt einen Kubikmeter Wasser pro Sekunde in den See zu leiten. Das entspricht ungefähr 33 Millionen Kubikmetern pro Jahr. Diese Menge würde dem Neusiedler See einen höheren Wasserstand von zehn bis zwölf Zentimetern bringen. Wo genau in Niederösterreich das Wasser aus der Donau entnommen werden soll, ist noch nicht geklärt. Neben der Region rund um Hainburg im Bezirk Bruck an der Leitha gibt es weitere Optionen.