Flachwasserboot: Erste Runde am Neusiedler See

Mit dem Boot zu den Seehütten

Entwickelt wurde das Alu-Boot von der Firma AquaWatt aus Kärnten, Zens hat die Repräsentanz am Neusiedler See und wird sich künftig auch die um die Wartung sowie Reparatur kümmern. Den Bedarf für das leichte Wasserfahrzeug sieht er auf jeden Fall gegeben. Nach wie vor sei es nicht möglich, per Boot zu manchen Seehütten zu gelangen. Aber auch für Gewerbetreibende sei die Spezialentwicklung interessant, so Zens.