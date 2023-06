Gemeinsame Lösung für Neusiedler See

Tourismusbetriebe zuversichtlich

Der Wasserstand des Neusiedler Sees betrug am Freitag 115,21 Meter über Adria. Dieser Wert liegt aufgrund der starken Regenfälle Anfang Juni über jenem des Vorjahres, aber weiterhin 30 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel. Dennoch ist man bei vielen Betrieben am See zufrieden, wie ein „Krone“-Lokalaugenschein kürzlich ergab. „Der Wasserstand hat schon immer variiert. Wir machen uns keine Sorgen. Auch die Schiffe fahren normal“, so der Tenor.