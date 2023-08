Forstarbeiter in laufende Motorsäge geschleudert

Der Weg zum Unfallort war allerdings so unwegsam, dass die Einsatzkräfte von Rettung und Feuerwehr sich zu Fuß zum Schwerverletzten bewegen mussten. „Auch der Rettungshubschrauber C11 konnte nur in der Nähe am Rand einer Wiese landen“, erklärt die Polizei. „Eine Seilbergung war leider auch nicht möglich, da eine hohe Sturzgefahr der angrenzenden Bäume bestand.“