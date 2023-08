Verhindern, dass sie pflegebedürftig werden

Wie im Luxushotel

So auch Margit Severin (70). „Nach meiner Operation konnte ich den Fuß keinen Zentimeter anheben. Mittlerweile kann ich ihn sogar beugen“, erzählt sie. Auch Gertrude Brielmeyer lobt das Programm. „Ich fühle mich eigentlich wie in einem 5-Sterne-Hotel“, schmunzelt Anna Voda. Was alle drei Patientinnen - neben dem Personal - besonders mögen, ist der Umstand, dass sie abends nachhause können.