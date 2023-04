Blick in Palliativstation: Am Lebensende gut leben

An diesem Nachmittag ist es ruhig auf der Palliativstation im Franziskusspital auf der Landstraßer Hauptstraße. Es ist die größte seiner Art in Wien, alle Zimmer sind belegt. Hier liegen Patienten, für die es keine Heilung mehr gibt. Die „Krone“ war vor Ort und hat einen Rundgang auf der Station gemacht. Die Hauptaltersgruppe der Patienten liegt zwischen 50 und 65 Jahren. Nach oben gibt es keine Grenze, der jüngste Patient war 22 Jahre alt. Im Durchschnitt verbringen Patienten 20 Tage auf der Station. Einige gehen danach wieder nach Hause, andere nicht. Indes gibt es noch ein anderes großes Problem: Den Ärzten gehen die Schmerzmittel aus. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.