„40 Millionen Euro für Schutz gegen Klimawandel!“

Besonders kritisiert Voglauer, dass sich im Regierungsprogramm zwar viele nachhaltige Zielsetzungen finden, aber kaum konkrete Maßnahmen. „Es ist ja nicht so, dass SPÖ und ÖVP ganz frisch zusammen sind - diese Koalition besteht schon seit Jahren und trotzdem ist bis auf Ankündigungen zu den wichtigen Themen Bodenschutz, Energie oder Mobilität kaum etwas passiert“, so die Grünen-Chefin. „Wir fordern daher konkrete Maßnahmen, an denen sich diese „Nachhaltigkeits“-Koalition auch messen lassen kann. Das Programm muss sich auch im Budget wiederfinden.“