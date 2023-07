„Wir haben eine Klimakrise, keine Saunakrise!“

Aktionstag am Gelände

Am Sonntag, 16. Juli, um 10 Uhr (Treffpunkt bei der Parkbank bei der Hundewiese direkt am See) veranstalten die Grünen nun einen Aktionstag am Gelände. „Damit sich die Klagenfurterinnen und Klagenfurter selbst ein Bild von der Lage machen können und ihre Stimme gehört wird“, betont Voglauer. „Zusätzlich haben wir auf ostbucht-bleibt.at eine Online-Petition gestartet, um den letzten freien Seezugang in Klagenfurt zu erhalten.“