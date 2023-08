Krisensitzung statt Urlaub für die Landesregierung

Eigentlich hätte die Kärntner Landesregierung Urlaub. Doch die heftigen Unwetter in der vergangenen Woche machten auch so einige Sommerpläne von LH Peter Kaiser und seiner Regierung zunichte. Und den Ernst der Lage merkte man auch, als der Großteil der Regierungsmitglieder am Freitag nach einer außerordentlichen Regierungssitzung an die Öffentlichkeit trat. „Wir leben seit einem Monat im Krisenmodus“, meint Katastrophenlandesrat Daniel Fellner. Für Landeshauptmann Kaiser brachten die heftigen Niederschläge unsagbares Leid über Kärnten. „Wir stehen alle geschlossen hinter Ihnen“, so Kaiser