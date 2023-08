(F)laue Themen | Sommergespräche von vorvorgestern

Sommergespräche von vorvorgestern. So wie leichte Themen zum Sommer gehören, so gehören auch leichte Interviews zur warmen Jahreszeit. Die Sommergespräche des ORF werden besonders aufmerksam wahrgenommen. Auch wenn ihnen zunehmend die Leichtigkeit genommen wurde. Was allerdings in der Gegenprobe keinesfalls bedeutet, dass sie gewichtig wären - das wäre ein ganz fataler Trugschluss. Ein Trugschluss wäre auch, anzunehmen, dass wir Zuseher topaktuelle Information serviert bekommen. Ganz im Gegenteil. Denn statt die Sommergespräche wie gewohnt live auszustrahlen verfiel man beim Staatsfunk auf die unselige Idee, sie heuer bereits Freitag Mittag aufzuzeichnen - um sie Montag Abend auszustrahlen! Das findet auch Claus Pándi in seinem Kommentar in der Montags-„Krone“ höchst merkwürdig. Er meint: „Auf die Idee muss man erst einmal kommen: Ausgerechnet in einer Zeit, in der ohnehin immer mehr Menschen an Fake News und Manipulation glauben, derartige politische Interviews nicht live zu senden.“ Der heutige Gast (beziehungsweise der Gast von vorvorgestern), Grünen-Chef Werner Kogler, könne, findet Pándi, „in dem Fall auch nichts dafür, dass die Sendung die Traurigkeit einer ,Big Brother´-Show aus einem Altstoff-Container ausstrahlt. Offenbar mussten auf Tristesse spezialisierte Fachleute des ORF im prachtvoll renovierten Parlament das düsterste Zimmer suchen.“ Sommergespräche also in jeder Hinsicht von vorvorgestern…