Xiaomi 13 Ultra: Neues Kamera-Flaggschiff im Test

Der chinesische Elektronikriese Xiaomi bereitet den internationalen Start seines neuen Smartphone-Flaggschiffs Xiaomi 13 Ultra vor: Mit extragroßem Ein-Zoll-Bildsensor und gleich drei Zusatzkameras für Weitwinkel- und Zoomszenarien soll das mit seinem Kunstleder-Chassis an klassische Fotoapparate erinnernde Edel-Smartphone in Sachen Fotofunktionen keine Wünsche offenlassen. Aber halten die Marketing-Versprechungen auch in der Praxis? Wir haben es ausprobiert.