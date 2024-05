ÖFB kämpft um Ralf Rangnick: „Wir versuchen, …“

Geld sei für Rangnick seiner Meinung nach nicht „die große Motivation“. Wichtig sei vielmehr, dass Rangnick „in allen Bereichen eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit habe. Er hat gemerkt, wie er die Spieler, die österreichische Fußballfamilie mitreißt. (...) Das sind für ihn die Motivationssteinchen, die ihn hoffentlich dazu bewegen, auch mit uns in die nächste WM zu gehen. Rangnick ist ein Mensch, der sich in allen Bereichen einbringen möchte. Diese Möglichkeit hat er bei uns und würde er in Zukunft intensiver haben.“