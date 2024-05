Zweijähriger machte heimlich Ausflug in Umgebung

Ein glückliches Ende nahm am Mittwoch die Abenteuerlust eines Zweijährigen in Mondsee. Der Bub war unbemerkt von seinen Eltern auf Entdeckungsreise in der Nachbarschaft unterwegs gewesen. Erst nach zwei Stunden konnte der Knirps gefunden werden. Er war zum Glück wohlauf, hatte den Ausflug unversehrt überstanden.