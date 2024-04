Nächster Ex-Sportler blamiert sich im ORF

Wieder begibt sich Mählich in den Einbeinstand, hat sichtlich Mühe, nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Auch hier zeigt er Humor: „Wahrscheinlich habt‘s es schon g‘merkt, bei mir ist es auch schon a bissl länger her!“ Aber, so versichert er: Es mache Spaß, und darauf käme es schließlich an! Anschließend verfällt er in leichten Trab, hebt die Knie zu den Handflächen, dann die Füße zum Gesäß. Auch, wenn ihm das „schwerfalle“ – zu „viele Knie-OPs“. Lächeln nicht vergessen!