Feuerwehrmann barg Baby aus rauchender Wohnküche

Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, die dazu führten, dass ein erst zwei Wochen alter Säugling in einem Raum eingeschlossen war, in dem eine Pfanne am Herd zu rauchen bekommen hatte. Dank der entschlossenen Reaktion von Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr konnte das Baby gerettet werden.