UHK Krems steht im Halbfinale der Handball-Liga

Die Kremser besiegten nach dem 30:21 im ersten Spiel der „best of three“-Serie Bregenz Handball auswärts in der Verlängerung mit 31:27 (26:26,13:13). Noch keine Entscheidung fiel zwischen Fivers Margareten und den BT Füchsen. Die Steirer schafften in der Serie mit einem 35:31 (19:14) in Wien den 1:1-Ausgleich.