Neue Sanktionen gegen Unterstützer Russlands

Einfrieren von Vermögen

Die Art der Sanktionen ist nicht unbekannt: So werden etwa Vermögenswerte der betroffenen Personen, die sich in den USA aufhalten, und der betroffenen Unternehmen eingefroren. Zudem wurde ein Verbot für US-Einrichtungen und -Bürgerinnen sowie -Bürger verhängt, Geschäfte mit den Sanktionierten zu betreiben. Außerdem wird die Einreise in die USA untersagt.