SPÖ-Chef lässt mit harter Asyl-Ansage aufhorchen

Sie haben ein 24-Punkte-Plan vorgelegt, in dem Sie sich für ein Langzeitarbeitslosenprojekt aussprechen, aber dem Fachkräftemangel widmen Sie sich in diesem Programm gar nicht. Ist das nicht eine Lücke und extrem teuer, denn pro Person und Jahr kostet das Projekt 30.000 bis 40.000 Euro?Wenn man Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsprozess bringt, kann man wieder Wertschöpfung lukrieren und hat positive Finanzeffekte, weil man in Zukunft die Mindestsicherung, die Arbeitslosigkeit nicht zahlen muss. Die Menschen haben selbst mehr Gehalt und Kaufkraft, weil sie einfach mehr Geld zur Verfügung haben. Jedes Mal werden wir gefragt, was kostet ein Beschäftigungsprojekt für Langzeitarbeitslose. Wir werden nie gefragt, was kostet es, die Arbeitslosigkeit und Mindestsicherung zu finanzieren? Das ist schon die wichtige Frage. Alle volkswirtschaftlichen Daten sagen, dass es einfach vernünftig ist, in Beschäftigung und nicht in Arbeitslosigkeit zu investieren.