Depots mit Steinen bei Demo in Berlin entdeckt

In Deutschland haben am Mittwoch mehr als zehntausend Menschen an linken und linksextremen Demonstrationen teilgenommen, alleine 4000 davon in Berlin (siehe Video oben). Dort entdeckten Anrainerinnen und Anrainer entlang der geplanten Strecke Depots mit Steinen und Dachziegeln. Sie alarmierten die Polizei.