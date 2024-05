16 Amazon-Transporter in Berlin abgefackelt

Polizei in Stuttgart angegriffen

Am Mittwoch, 1. Mai, waren wieder linke Demonstrationen geplant, allein in Berlin 20 unterschiedliche Veranstaltungen. Gerechnet wurde mit Tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ein Zwischenfall wurde am Nachmittag aus Stuttgart gemeldet. Demonstrierende hätten Einsatzkräfte angegriffen, die wiederum mit Pfefferspray und Schlagstöcken reagiert hätten, teilte die Polizei mit.



