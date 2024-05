Wie sich Kickl in Linz zum Kanzler küren ließ

Ein paar Monate sind’s zwar noch bis zur Nationalratswahl im Herbst, aber die Freiheitlichen und ihr Obmann sind sich schon jetzt siegessicher. Am Linzer Urfahranermarkt ging es am 1. Mai im großen Festzeit heiß her. Die Blauen luden zur Kundgebung, die „Krone“ war vor Ort und machte interessante Beobachtungen.