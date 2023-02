Xiaomi 13 Pro im Test: Was kann das Leica-Handy?

So einen Bildsensor gab es früher nur in teuren Kompaktkameras der Premiumklasse: Xiaomi baut als einer der ersten Smartphone-Hersteller einen 1-Zoll-Sensor in ein Handy ein. Das verspricht vor allem bei ungünstigen Lichtverhältnissen bessere Bilder, schlicht weil die größere Sensorfläche mehr Licht und damit mehr Bildinformationen einfangen kann. Aber hält die Technik in der Praxis, was sie in der Theorie verspricht? Durchaus - doch es gibt auch einige Schönheitsfehler.