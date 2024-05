„Habe Lindsey Vonn mit 19 nach Fuschl geholt“

„Das sind Momente, die vergisst man nie.“ Ja, Robert Trenkwalder schwelgte beim „Krone“-Interview in Erinnerungen. Seit 1976 ist der 76-Jährige ein nicht wegzudenkender Part im Skiweltcup – doch am 1. Mai ist Schluss, geht er in Pension. „Nur einen Schritt zurück, ganz weg bin ich nicht“, lacht der umtriebige Innsbrucker, der in seiner Karriere in unterschiedlichsten Funktionen an zig Goldmedaillen beteiligt war.