Warum die Tech-Branche so auf 3D-Raumklang setzt

Für das Kino gibt es Dolby Atmos seit 2012. Für Musik war Sunshine Mastering in Österreich Vorreiter. Dazu sei man über den Produzenten von Milky Chance gekommen. Bevor Apple das neue Format integrierte, fragte der Konzern bei der deutschen Band an, ob sie den Song „Colorado“ auch in Atmos anliefern könnte. Janisch übernahm die Aufgabe des Abmischens – und Apple führte schließlich mit dem Lied Dolby Atmos für seine Dienste im deutschsprachigen Raum ein. „Wir waren also von Anfang an dabei, haben das Studio in einer Nacht-und-Nebel-Aktion entsprechend ausgestattet und umgebaut“, sagte der „Tonhexer“.