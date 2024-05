„Furchtbar!“ Klauß platzt wegen Schiri der Kragen

„Furchtbar! Furchtbar! So etwas darf nicht passieren“, zeigte sich Klauß nach der Partie im ORF-Interview fassungslos. Was war passiert? Der Jubel bei den Sturm-Spielern war in der 81. Minute groß. Tomi Horvat hatte gerade den entscheidenden Treffer des Finales erzielt. Doch gleich folgten heftige Proteste der Rapidler. Klauß gestikulierte in Richtung der Unparteiischen. Doch auch nach dem VAR-Check blieb es dabei: Das Tor zählt!