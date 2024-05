Rakete löste Großbrand in Hafenstadt Odessa aus

Die Nachrichtenagentur Reuters kann die Angaben nicht überprüfen. Odessa ist immer wieder Ziel russischer Angriffe. So wurden in der Nacht auf Mittwoch bereits drei Tote gemeldet. Drei weitere Menschen sind laut dem Bürgermeister verletzt worden. Zu diesem Angriff bekannte sich der Kriegsgegner bereits. Die Luftwaffe sei sowohl beobachtend als auch aktiv im Einsatz, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der Angriff sei mit Raketen und Artillerie durchgeführt worden.



Hier sehen Sie ein Video zu dem Brand in Odessa.