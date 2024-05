Große Suchaktion: Jäger (82) kam nicht nach Hause

Um 20.44 Uhr wurde am Montag bei der Polizei in Hermagor die Abgängigkeit des 82-Jährigen gemeldet. „Dieser sei um etwa 17:00 Uhr von der Jagdhütte ‚Gemauerte Hütte‘ etwa 1.400 Höhenmeter alleine in Richtung Tal gegangen und nicht zu Hause angekommen“, schildert ein Beamter die Einsatzmeldung. Sofort eilte ein Großaufgebot an Helfern – darunter Bergretter, Spür- und Suchhunde, Hubschrauber und sogar Drohnen – zum Einsatzort, der sich im Bereich Zuchengraben (Graslitze) auf Höhe Förolach befindet. „Das Gebiet ist steil und felsdurchsetzt“, erklärt die Polizei, wie anspruchsvoll sich die Suchaktion gestaltete.