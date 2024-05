Dortmund gegen Paris Saint-Germain ab 21 Uhr LIVE

Als Favorit gilt allerdings PSG – der von Katar gesponserte Club wurde am Sonntag auf der Couch Meister, weil Adi Hütters AS Monaco in Lyon verlor. Bei der Generalprobe, dem 3:3 am Samstag gegen Le Havre, war Belastungssteuerung angesagt. Kylian Mbappe etwa kam erst zur Pause. Von Trainer Luis Enrique kam eine Kampfansage. „Die Mannschaft sei „in der besten Form in dieser Saison“, gab der Spanier zu Protokoll. PSG peilt den ersten Titel überhaupt in der Champions League an, 2020 wurde das Finale gegen den FC Bayern mit David Alaba 0:1 verloren.