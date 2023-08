Grazer Uni pfeift auf „Österreichische Geschichte“

Ist unsere österreichische Identität wissenschaftlich nichts mehr wert oder einfach zu „provinziell“? Das fragen sich seit Jahren nicht nur viele Studenten an der Karl-Franzens-Universität Graz, sondern auch honorige Professoren oder angesehene Akademiker, die an der größten Hochschule unseres Landes in den Hörsälen gebüffelt haben.