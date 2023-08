Die tödliche Technik hinter Selenskyjs Seedrohnen

Rauchschwaden über dem Schwarzen Meer: Nachdem am Freitag ein russisches Kriegsschiff von einer ukrainischen Seedrohne außer Gefecht gesetzt wurde und in Schräglage abgeschleppt werden musste, brannte es in der Nacht auf Samstag bei der Krim-Brücke. Ein russischer Tanker wurde getroffen. Weitere Angriffe auf Putins Flotte sind zu erwarten.