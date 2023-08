Mann stach auf Partnerin (35) ein: Lebensgefahr!

Am Bahnhof vor Zug gesprungen

Wenige Minuten nach der Anzeige sprang ein Mann am Bahnhof Villach-Warmbad vor einen Zug, wobei er tödliche Verletzungen erlitt. „Aufgrund der vorhandenen Spurenlage ist derzeit davon auszugehen, dass es sich bei dem Mann um den genannten Tatverdächtigen handelt“, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Kärnten geführt und werden jedenfalls die nächsten Tage in Anspruch nehmen.