Krähen und Abgeordnete | Verlorene Macht

Verlorene Macht. Apropos Politiker. Die hat der Salzburger „Krone“-Chefredakteur Claus Pándi in den vergangenen Tagen an der Salzach hautnah erlebt. Rund um den Beginn der Festspiele, schreibt er heute in seinem Kommentar, „stolperte die halbe Bundesregierung in Salzburg tagelang durch einen Parcours von Grillpartys, exquisiten Empfängen und Einladungen auf Schinkenfleckerl von wichtigen Menschen und noch mehr von Leuten, die ihren oft nicht ganz freiwilligen Abschied von Wichtigkeit und Popularität nicht gut verkraftet haben.“ Das „lange nachwirkende Gift verlorener Macht“ sei ein „zutiefst deprimierender Anblick“, schreibt Pándi, das Geld, das sich nach der politischen Karriere verdienen lässt, scheine kein rechter Trost zu sein. Und unser kritischer Beobachter findet: „Viele gehen nicht immer mit den besten, aber zumindest mit guten Absichten in die Politik - und finden sich als Getriebene, Gefangene und Gekränkte in einem Alltag wieder, in dem es wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren gibt.“ Doch die Hoffnung sterbe nie. Pándi kommt zum Schluss: „Bei allem Frust über das, was uns politisch geboten wird: Der Regierung sollte bei aller Skepsis nach den Ferien noch eine Chance gegeben werden. Wer weiß schon, was danach kommt?“ Ja, das wissen wir wirklich nicht. Aber ob diese Regierung noch Chancen nützen kann? Man muss zweifeln.