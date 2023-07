„Ein Anschluss an mein Haus wäre mir lieber!“

Es ist heiß an diesem Samstagnachmittag – im Marchfeld eigentlich keine Seltenheit. Darum gilt die Region in Niederösterreich ja als Kornkammer und Gemüsezentrum Österreichs. Während die Pflanzen die Kraft von oben tanken, wird – nach dem Sensations-Gasfund – nun auch Energie in anderer Form aus dem Boden kommen.