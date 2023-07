Verlust droht: Schutzklausel für Pension gefordert

Die Guthabenerhöhungen orientieren sich an den Einkommenserhöhungen aus dem Jahr 2021 und nicht an den aktuell hohen Lohnabschlüssen - davon profitieren erst jene, die 2026 in Pension gehen. Die Pensionsjahrgänge 2024 und 2025 schauen also durch die Finger. Sie bekommen um über 8% (Antritt 2024) oder über 5% (Antritt 2025) weniger Pension. Rund 140 Euro verliert ein Pensionist pro Monat bei einer Pension von 1600 Euro.