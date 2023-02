Sozialministerium plant Änderung bei Aliquotierung

Die sogenannte Aliquotierung der Pensionsanpassung sorgt angesichts hoher Inflation in manchen Fällen für finanzielle Benachteiligungen. So bekommen Pensionisten, die früher zu arbeiten aufhören, mehr heraus als jene, die später in den Ruhestand treten. Der derzeit wahlkämpfende Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) will deswegen sogar vor das Höchstgericht ziehen.