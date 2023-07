So teuer ist das Surfen über den Wolken

„Eine Internetverbindung im Flugzeug gibt es nach wie vor nur bei wenigen europäischen Airlines. Und bieten Fluggesellschaften Internet an, ist der Zugang zumeist nicht auf allen Routen und in allen Flugzeugtypen verfügbar“, so das ernüchternde Urteil des Portals Check24 nach einem Vergleich von 57 Airlines im Jahr 2016.