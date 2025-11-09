Inter Mailand nach Napolis Ausrutscher an Spitze!

Ein 2:0 gegen Lazio Rom hievte die Nerazzurri am Sonntagabend punktegleich mit dem ersten Verfolger AS Roma auf Platz 1. Die Römer gewannen ihrerseits das Heimspiel gegen Udinese 2:0. Napoli verpasste den Sprung nach ganz oben durch ein 0:2 in Bologna. Der Dritte Milan hatte sich schon am Samstag mit einem Unentschieden in Parma begnügen müssen.