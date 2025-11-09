Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – bog Weitensfeld in der 2. Klasse C im Derby Gurk daheim mit 2:0. Mit einem neuen Coach an der Seitenlinie gab es bisher erst eine Niederlage. Nach 18 Jahren winkt die Rückkehr in die 1. Klasse. Wohl auch, weil man einen echten Bomber in den eigenen Reihen hat.