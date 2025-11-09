Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – bog Weitensfeld in der 2. Klasse C im Derby Gurk daheim mit 2:0. Mit einem neuen Coach an der Seitenlinie gab es bisher erst eine Niederlage. Nach 18 Jahren winkt die Rückkehr in die 1. Klasse. Wohl auch, weil man einen echten Bomber in den eigenen Reihen hat.
Gerade erst im Sommer übernahm Trainer Thomas Messner in der 2. Klasse C bei Weitensfeld das Amt von Alois Huber. „Davor war ich im Nachwuchs tätig, zuletzt hatte ich ein Jahr pausiert“, so Messner, für den es die erste Station als Coach im Erwachsenenbereich ist.
