Supertaifun traf in den Philippinen auf Land

Zwei Tote in den östlichen Provinzen

Der Inselstaat ist gewarnt: Erst vor wenigen Tagen riss der verheerende Taifun „Kalmaegi“ dort Hunderte Menschen in den Tod und hinterließ eine Schneise der Zerstörung. Und „Fung-Wong“ sorgte bereits vor seiner Ankunft in dem südostasiatischen Land für heftige Winde und sintflutartige Regenfälle. Mindestens zwei Menschen kamen in den östlichen Provinzen Catanduanes und Samar ums Leben, wie der Katastrophenschutz am Sonntag mitteilte.