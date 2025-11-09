Diesen Hartberger beobachtet FC Bayern ganz genau

Es war das erste Tor in seiner Profi-Karriere! Beim 2:1-Sieg gegen den WAC war Hartberg-Verteidiger Max Hennig wohl der Mann des Spiels. Warum seinetwegen sogar ein Mann von Bayern München im Stadion war und auf welchem Blatt Papier sein Treffer schon vor dem Spiel gestanden war.
Das Toreschießen ist eigentlich nicht sein Metier. Schaut man auf transfermarkt.at, konnte bis Samstagabend kein Treffer von Hartbergs Max Hennig verbucht werden. Sein letztes Tor? „Ich kann mich selbst nicht mehr daran erinnern. Wahrscheinlich in der Jugend einmal ...“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.