Afghanen flehen Merz an: „Wir können nicht zurück“

„Sind nicht vor Armut geflohen, sondern vor Gewalt und Tod“

Das Angebot des deutschen Innenministeriums, für Geld und Sachleistungen auf den angekündigten Schutz zu verzichten, löst laut dem Zeitungsbericht Empörung aus. „Wir sind nicht vor Armut geflohen, sondern vor Gewalt und Tod“, zitierte die „Süddeutsche“ aus dem Schreiben. „Wir wollen einfach nicht glauben, dass die Institution, die uns einst Schutz vor Bedrohung versprach, nun selbst zu einer Bedrohung werden könnte.“