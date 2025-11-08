Dänemark plant Mindestalter für Social Media

Mit der entsprechenden Gesetzgebung sollen Kinder und Jugendliche besser vor der digitalen Welt geschützt werden, wie das dänische Digitalministerium mitteilte. Ziel der Maßnahme sei es, Kindern mehr Zeit für Ruhe, Spiel und Entwicklung zu geben, bevor sie Profile in den Netzwerken anlegten, die mit gewissen Risiken verbunden seien. Eltern sollen ihrem Nachwuchs jedoch bereits mit 13 eine Registrierung erlauben können.