Erst ab 15 Jahren

Dänemark plant Mindestalter für Social Media

Web
08.11.2025 11:35
Ziel der Maßnahme sei es, Kindern mehr Zeit für Ruhe, Spiel und Entwicklung zu geben.
Ziel der Maßnahme sei es, Kindern mehr Zeit für Ruhe, Spiel und Entwicklung zu geben.(Bild: DisobeyArt - stock.adobe.com)

In Dänemark soll ein gesetzliches Mindestalter zur Nutzung von sozialen Medien eingeführt werden. Die Regierung in Kopenhagen einigte sich mit weiteren Parlamentsparteien darauf, eine nationale Altersgrenze von 15 Jahren für den Zugang zu bestimmten sozialen Medien einzuführen. 

0 Kommentare

Mit der entsprechenden Gesetzgebung sollen Kinder und Jugendliche besser vor der digitalen Welt geschützt werden, wie das dänische Digitalministerium mitteilte. Ziel der Maßnahme sei es, Kindern mehr Zeit für Ruhe, Spiel und Entwicklung zu geben, bevor sie Profile in den Netzwerken anlegten, die mit gewissen Risiken verbunden seien. Eltern sollen ihrem Nachwuchs jedoch bereits mit 13 eine Registrierung erlauben können. 

Wann die Pläne konkret umgesetzt werden sollen, ging aus der politischen Vereinbarung nicht hervor. Unklar ist auch, welche sozialen Medien letztlich darunter fallen werden. In der Vereinbarung hieß es, dass sich die Gesetzgebung gegen die größten Plattformen richten solle, auf denen man öffentliche Nutzerprofile einrichten könne und die nachweislich mit Gefahren für Kinder und Jugendliche verbunden seien.

Lesen Sie auch:
Australien ist international Vorreiter in Sachen Social-Media-Verbot.
Social-Media-Verbot
Australien setzt weitere Dienste auf „rote Liste“
05.11.2025
„Stehlen Kindheit“
Dänemark plant Social-Media-Verbot bis 15 Jahre
08.10.2025

Als Vorbild bei der Social-Media-Beschränkung gilt Australien. Dort ist es bereits beschlossene Sache, dass Jugendliche künftig erst ab 16 Jahren Plattformen wie TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook und Instagram nutzen dürfen. Ab dem 10. Dezember müssen sich außerdem das Internetforum Reddit und die australische Livestreaming-Plattform Kick.com an die neuen gesetzlichen Vorgaben halten, wie die zuständige Online-Sicherheitsbehörde eSafety erst kürzlich mitgeteilt hatte.

