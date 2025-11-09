1:5-Pleite für Kaspers Red Wings gegen Chicago

Die Detroit Red Wings haben am Sonntag in der National Hockey League (NHL) mit dem Kärntner Marco Kasper eine heftige Heimniederlage kassiert!
Im traditionsreichen Duell mit den Chicago Blackhawks hieß es am Ende in der Little Caesars Arena 1:5 (1:1, 0:1, 0:3).
Während Chicago alle drei Überzahlspiele in Tore ummünzte, blieb Detroit in den fünf eigenen Powerplays ineffektiv.
Für Kasper und Co. war es die dritte Niederlage in Folge, die siebente in 16 Saisonspielen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.