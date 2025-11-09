Stöger: „Zweite Hälfte war nicht gut, aber besser“

Fabio Ingolitsch (Altach-Trainer): „Eine knappe Niederlage fühlt sich nie gut an: Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, haben gerade in der ersten Halbzeit eine sehr gute Leistung gebracht, es hat sich gut angefühlt. Prinzip Zufall ist nicht auf unsere Seite geflogen. Sie haben es uns aus der stabilen Organisation heraus schwer gemacht. Wir haben nach dem Gegentor noch munter weitergespielt. Dass wir uns beim LASK nicht zehn Hochkaräter herausspielen, ist auch klar, die wenigen Dinge musst du nehmen. Wir wussten, dass es vielleicht bessere und schlechtere Zeiten gibt. Wir können das richtig einordnen. Jetzt geht es darum, Akkus zu laden, Kräfte zu sammeln, weg kommen ein paar Tage vom Fußball.“