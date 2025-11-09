Neue Masche: Selbst beim Annähern wird abgezockt!

„Wir fühlen uns richtiggehend terrorisiert!“ Bewohner der Siedlung „Am Teich“ in Vösendorf in Niederösterreich haben genug. Sie fühlen sich als Opfer einer Parkplatz-Abzocke. Aber nun wehrt man sich gemeinsam mit der Hilfe eines Anwaltes, der schon einmal mit einer Sammelklage erfolgreich war.