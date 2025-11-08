Let‘s talk about Sexting: So sagen Sie es dem Kind

Sexting ist unter Kindern und Jugendlichen weit verbreitet. Der Versand von Nacktfotos birgt jedoch nicht nur Gefahren, sondern ist unter bestimmten Umständen sogar illegal und somit strafbar. Für Eltern gilt es daher, entsprechende Aufklärung zu betreiben.
Wer glaubt, dass das eigene Kind keine Nacktfotos verschickt oder zumindest erhält, irrt wahrscheinlich: Eine 2022 im „Journal of Adolescent Health“ veröffentlichte Meta-Analyse, die 28 Studien aus aller Welt umfasste, ergab, dass 19 Prozent der Elf- bis 21-Jährigen sexuelle Nachrichten oder Bilder verschicken, 35 Prozent solche erhalten und 15 Prozent diese schon einmal ohne Einwilligung weitergeleitet haben. Zahlen für Österreich zeichnen ein ähnliches Bild.
