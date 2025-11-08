Let‘s talk about Sexting: So sagen Sie es dem Kind

Wer glaubt, dass das eigene Kind keine Nacktfotos verschickt oder zumindest erhält, irrt wahrscheinlich: Eine 2022 im „Journal of Adolescent Health“ veröffentlichte Meta-Analyse, die 28 Studien aus aller Welt umfasste, ergab, dass 19 Prozent der Elf- bis 21-Jährigen sexuelle Nachrichten oder Bilder verschicken, 35 Prozent solche erhalten und 15 Prozent diese schon einmal ohne Einwilligung weitergeleitet haben. Zahlen für Österreich zeichnen ein ähnliches Bild.