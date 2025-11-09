Vorteilswelt
Feuerwehr-Einsatz

Verängstigte Katze verkroch sich unters Dach

Salzburg
09.11.2025 22:00
Angstgeweitete Augen: Die Katze konnte nicht befreit werden.
Angstgeweitete Augen: Die Katze konnte nicht befreit werden.

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in Zell am See: Katzenbesitzer schlugen am Wochenende Alarm, weil sich ihre Samtpfote unters Dach verkrochen hatte. Die Floriani konnten das verängstigte Tier nicht einfangen. 

Die Tierbesitzer aus dem Ortsteil Limberg waren am Samstag völlig aufgelöst, weil sich ihre Katze zwischen Dachboden, Dachstuhl und Dacheindeckung verkrochen hatte und nicht mehr zurückfand. 

Die Feuerwehr versuchte die Katze mittels Drehleiter zu bergen, musste aber unverrichteter Dinge ...
Die Feuerwehr versuchte die Katze mittels Drehleiter zu bergen, musste aber unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Sie schlugen bei der Feuerwehr Alarm, die den Vierbeiner mittels Drehleiter in Sicherheit bringen wollte. Die Katze war aber so verängstigt und fremden Personen gegenüber extrem scheu, dass der Rettungsversuch nach rund einer Stunde abgebrochen werden musste. 

Die Besitzer werden nun versuchen, die Samtpfote mit Futter und Leckerlis wieder zurück in den Dachboden zu locken, so die Feuerwehr. 

Salzburg

