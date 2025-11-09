Verängstigte Katze verkroch sich unters Dach

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in Zell am See: Katzenbesitzer schlugen am Wochenende Alarm, weil sich ihre Samtpfote unters Dach verkrochen hatte. Die Floriani konnten das verängstigte Tier nicht einfangen.
Die Tierbesitzer aus dem Ortsteil Limberg waren am Samstag völlig aufgelöst, weil sich ihre Katze zwischen Dachboden, Dachstuhl und Dacheindeckung verkrochen hatte und nicht mehr zurückfand.
Sie schlugen bei der Feuerwehr Alarm, die den Vierbeiner mittels Drehleiter in Sicherheit bringen wollte. Die Katze war aber so verängstigt und fremden Personen gegenüber extrem scheu, dass der Rettungsversuch nach rund einer Stunde abgebrochen werden musste.
Die Besitzer werden nun versuchen, die Samtpfote mit Futter und Leckerlis wieder zurück in den Dachboden zu locken, so die Feuerwehr.
