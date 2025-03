Was Sie mit Elon Musks Milliarden kaufen könnten

Die Schere zwischen Arm und Reich wächst. Jan van Aken, Parteivorsitzender der Linken in Deutschland, die bei den dortigen Bundestagswahlen gerade mit knapp neun Prozent einen Überraschungserfolg einfuhren, fordert daher nicht nur auf seinem T-Shirt lautstark: „Tax the Rich“. Andere gehen einen Schritt weiter und propagieren in Zeiten wachsender Ungleichheit den auf die Französische Revolution zurückgehenden Slogan „Eat the rich“. Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie Reiche essen.